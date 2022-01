Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 25 GEN - Si abbassa l'età dei contagiati in Toscana che nelle ultime 24 ore registra altri 13.810 casi che portano il totale a 683.660.

E' di circa 31 anni circa l'età media dei nuovi casi: in particolare il 31% ha meno di 20 anni, il 22% tra 20 e 39 anni, il 33% tra 40 e 59 anni, l'11% tra 60 e 79 anni, il 3% ha 80 anni o più. Rispetto a ieri il numero dei contagi è più che raddoppiato a fronte però di un numero di tamponi quasi triplicato: risultato il tasso di positività oggi è sceso di quasi due punti, attestandosi al 14,59%.

Tanti invece ancora i decessi: ce ne sono stati altri 27 - 20 uomini e 7 donne con un'età media di 81,9 anni - che hanno portato il totale a 8.085. Ricoveri sempre in aumento: sono 1.486, 8 in più rispetto a ieri, di cui 125 in terapia intensiva (stabili).

Intanto il presidente della Toscana Eugenio Giani, al termine di una riunione con i governatori a Roma, riguardo alla scuola ha dichiarato: "Basta caos: chi è vaccinato con tre dosi non deve andare in dad. Restino a casa solo i positivi e chi non è vaccinato". "I presidenti delle Regioni, di vario orientamento politico sono tutti compatti - ha aggiunto -: serve un salto di qualità con un adeguamento delle misure Covid all'andamento della pandemia". "Questa è un'esigenza che sente chi è vicino ai territori". (ANSA).