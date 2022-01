Mourinho, grande risultato ma per audience meglio la ripresa

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - "Questo 4-2 è un grande risultato per noi. Prima di questa partita sapevamo del pareggio di Lazio-Atalanta e della Fiorentina". Così josé Mourinho, 'a caldo' dai microfoni di Dazn al termine di Empoli-Roma.

"Per noi è stato fondamentale il primo tempo, ma per l'audience televisiva è stato meglio il secondo - dice ancora 'Mou' facendo riferimento al calo della Roma nella ripresa -.

Complimenti all'Empoli per la ripresa e per aver reso vera la gara all'avversario".

Una considerazione su Sergio Oliveira: "è diverso dagli altri ma non è il regista di cui parla la gente - spiega Mourinho -.

Non è questo, e io lo sapevo dato che il calcio portoghese è il mio. Sapevo che Sergio dava una differenza di fisico e che non è un fenomeno di tecnica ma è difficile che sbagli una decisione.

Sa gestire i tempi, come ha mostrato alla fine prendendo un fallo. Lui ha giocato in un club che vuole vincere e ha imparato alcuni comportamenti e mentalità di cui qui abbiamo bisogno".

