Scritte no vax su hub Montecatini inaugurato ieri

(ANSA) - MONTECATINI TERME (PISTOIA), 15 GEN - Imbrattato nella notte con scritte no vax e contro il governo e il Green pass il nuovo hub vaccinale all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme (Pistoia) inaugurato appena ieri.

Le scritte, tutte di colore rosso, sono state vergate sui muri perimetrali della struttura e l'annesso parcheggio e riportano frasi come: "Green pass=nazismo", "Il governo mente", "Salva tuo figlio", "No vax per libertà e diritti" e un logo con una doppia V all'interno di un cerchio. Il centro vaccinale era stato inaugurato ieri mattina alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dei sindaci della Valdinievole e dei vertici di Snaitech (società proprietaria dell'impianto).

Nella struttura il personale sanitario sarà in grado di somministrare fino a 900 vaccinazioni al giorno, dal lunedì al sabato. Le forze dell'ordine visioneranno ora i filmati delle telecamere di videosorveglianza cittadine per cercare risalire agli autori del gesto. (ANSA).