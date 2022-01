Droga: scoperta serra e 200 kg marijuana, 2 arresti

(ANSA) - AREZZO, 15 GEN - Oltre due quintali di droga sequestrati e due trentenni, un uomo e una donna, arrestati.

Questa la sintesi dell'operazione che ha interessato le province di Arezzo, Firenze e Prato, scaturita da un controllo della polstrada della sottosezione aretina di Battifolle. Sequestrata anche un'azienda agricola dove, secondo quanto fanno sapere gli investigatori in una nota, venivano prodotte marijuana e hashish.

I due trentenni sono stati fermati nel primo pomeriggio di ieri. L'alt alla loro auto è stato imposto nel corso di un controllo lungo il tratto aretino dell'A1. Gli agenti hanno cercato di approfondire la posizione dei due ma i giovani, appena scesi dall'auto, si sono avventati sui poliziotti cercando di colpirli con calci e pugni. Non solo, dopo aver gettato nella scarpata a bordo strada un involucro di cellophane, hanno provato a guadagnare la fuga verso i campi. Ma il tentativo di far sparire il pacchetto e allontanarsi è fallito: sono stati infatti fermati dai poliziotti e il pacchetto, che conteneva 50 grammi di hashish e 50 di marijuana, è stato recuperato. Successivamente è scattata la perquisizione in casa dei due e in un'azienda agricola dove si produceva canapa indiana tra le province di Firenze e Prato. Qui gli agenti, concludono gli investigatori, in collaborazione con i colleghi della zona, hanno recuperato 200 chili di marjuana sequestrati insieme a sei chili di hashish, scoperti in una vera e propria serra, dove la sostanza veniva coltivata. (ANSA).