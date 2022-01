Covid, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 14 GEN - In Toscana sono 559.367 i casi di positività al Coronavirus, 11.859 in più rispetto a ieri (5.029 confermati con tampone molecolare e 6.830 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 37 anni circa.

Non accennano a calare i decessi: se ne registrano altri 24 rispetto a ieri - 12 uomini e 12 donne con un'età media di 83,3 anni. Superano quota 1.300 i ricoverati: sono per la precisione 1.315, 19 in più rispetto a ieri, di cui 126 in terapia intensiva, 3 in più. Gli attualmente positivi sono oggi 185.878.

Per il presidente della Regione Eugenio Giani "i primi cinque giorni di questa settimana rappresentano lo specchio di una diminuzione del 15-20% dei positivi rispetto al 4 gennaio, picco della pandemia. I dati di oggi dimostrano che c'è un evidente segno di scavalcamento del momento acuto e di imbocco della strada per una diminuzione dei contagi. Spero di poter dire che con tutti i vaccini che stiamo facendo abbiamo posto un argine al virus". La Toscana intanto amplia, a partire da oggi e fino al 31 gennaio, l'offerta di vaccini anti-Covid destinata ai bambini toscani nella fascia di età 5-11 anni con oltre 20mila posti liberi sul portale regionale per la prenotazione.

Pubblicate poisul sito della Regione Toscana 12 dodici 'Faq' su quarantena e fine isolamento da Covid, aggiornate alle più recenti disposizioni nella lotta al Covid, nazionali e regionali, tenuto conto delle ordinanze del presidente della Toscana Eugenio Giani che precisa le nuove modalità per le attività di tracciamento e la gestione dei casi positivi. Le domande, e le relative risposte, spiega una nota, sono visibili all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/-/f.a.q.-quarantena-e-fine-isolam ento. (ANSA).