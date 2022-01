In Toscana altri 15.892 casi Covid, tasso al 21%

(ANSA) - FIRENZE, 08 GEN - I nuovi casi Covid registrati in Toscana nelle ultime 24 ore sono sono 15.892 su 75.252 test di cui 17.526 tamponi molecolari e 57.726 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 21,12%, 79,7% sulle prime diagnosi. Questi i dati diffusi dal presidente della Toscasna Eugenio Giani.

Rispetto a ieri i contagi sono più che raddoppiati così come i test effettuati, per un tasso di positività in calo complessivamente ma non sulle prime diagnosi: nel preceddente report i casi erano 7.567 su 31.051 tamponi, e un'incidenza di positivi pari al 24,37%, 64,8% sulle prime diagnosi. (ANSA).