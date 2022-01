Morti 11 pazienti Covid Toscana, ricoveri si avvicinano a mille

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - In Toscana sono 445.737 i casi di positività al Coronavirus, 16.957 in più rispetto a ieri (5.897 confermati con tampone molecolare e 11.060 da test rapido antigenico). I nuovi casi hanno un'età media di 38 anni circa: 19% ha meno di 20 anni, 30% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più. Purtroppo si registrano altri 11 decessi - 4 uomini e 7 donne con un'età media di 74,6 anni, residenti nelle province di Firenze (5), Pistoia (1), Massa Carrara (1), Pisa (1), Arezzo (2), Siena (1) - che portano il totale a 7.599 morti da inizio pandemia.

Salgono ancora i ricoveri che si avvicinano ormai a quota mille: sono 961, 54 in più rispetto a ieri, di cui 90 in terapia intensiva, 5 in più. Questi alcuni dati diffusi dalla Regione.

I guariti crescono dello 0,9% e raggiungono quota 305.006 (68,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 133.132, +11,8% rispetto a ieri. Sono oltre 175.000 invece le persone inisolamento: 132.171 poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (14.046 in più rispetto a ieri, più 11,9%), altre 43.924 (909 in più rispetto a ieri, più 2,1%) quelle in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Riguardo alle singole province Firenze registra 5.356 casi in più rispetto a ieri che portano il dato complessivo a 130.673 contagi da inizio pandemia, Prato 1.280, Pistoia 1.385, Massa Carrara 766, Lucca 1.820, Pisa 2.222, Livorno 1.116, Arezzo 1.264, Siena 1.086, Grosseto 662. (ANSA).