Firenze, mostra fotografica racconta movimento omossessuale

(ANSA) - FIRENZE, 05 GEN - Si inaugura l'11 gennaio alla Galleria Immaginaria di Firenze la mostra fotografica 'Come eravamo - La presa di coscienza del movimento omossessuale italiano dal 1970 al 1980'. Accompagnano le foto di Giovanni Rodella i testi di Ivan Teobaldelli.

Gli scatti del fotografo mantovano Giovanni Rodella, si legge in una nota, sono il frutto di un percorso storico della comunità gay oggi riconosciuta nella sigla Lgbt+. La mostra documentaria ripercorre gli anni in cui prese il via quel percorso di libertà, dall'antirazzismo, all'antimilitarismo, dal femminismo, alle battaglie per i diritti civili, che fu il primo passo verso la società globalizzata. Da questo punto di vista in alcune foto, è stato spiegato, la scelta del nudo fu una libera espressione. (ANSA).