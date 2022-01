Giani: "Toscana in giallo? Lo vedremo di qui a venerdì"

(ANSA) - FIRENZE, 03 GEN - Se la Toscana entrerà o meno in zona gialla "lo vedremo da qui a venerdì: zona gialla ormai c'è nella maggioranza delle regioni italiane. La pandemia ora è nella sua fase acuta, quindi questo dipenderà dai numeri che accerterà giovedì prossimo il Cts". Lo ha affermato Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, nel corso di una conferenza stampa oggi a Firenze. "Il fatto che oggi siamo a poco più di 6000 contagi è un elemento di preoccupazione per quanto riguarda tutte le azioni che noi mettiamo in campo", ha aggiunto.

"Mi sto occupando di reperire spazi intermedi - ha spiegato Giani - perché nei prossimi giorni ce ne sarà bisogno visto che sempre più ci rendiamo conto che questa è una pandemia che sta trasformando il Coronavirus/Covid-19 in un fenomeno molto contagioso, ma contemporaneamente senza quelle condizioni di obbligo alla respirazione forzata che portano al ricovero in ospedale con problemi polmonari, o alla terapia intensiva, e purtroppo per qualcuno anche all'extrema ratio".

Dunque, ha aggiunto Giani, saranno approntati "da un lato alberghi sanitari, e dall'altro sto pensando a dove reperire spazi per non congestionare e gravare gli ospedali che poi si devono occupare anche di tutte le altre patologie". (ANSA).