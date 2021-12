Premio Puccini a Fiorenza Cedolins, adesso lei Mimì più vera

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 21 DIC - Domani la Città di Viareggio e la Fondazione Festival Pucciniano celebrano con il Puccini Day l'anniversario della nascita di Giacomo Puccini (22 dicembre 1858 - 29 novembre 1924). Alle 18 la consegna dell'ambito premio a Fiorenza Cedolins. Sono "celebrazioni importanti che si collocano nell'ambito della candidatura di Viareggio a capitale della Cultura 2024 - commenta l'assessore alla Cultura Sandra Mei -: un anno significativo per il Festival, che non si è mai fermato, nemmeno nei mesi più difficili che hanno seguito il primo lockdown". "Celebrare Puccini d'estate con il festival e allestire la rassegna invernale del Mese Pucciniano ed il nostro programma di internazionalizzazione, sono le priorità della nostra Fondazione", spiega inoltre Maria Laura Simonetti presidente della Fondazione Festival Pucciniano. A condurre la cerimonia del Premio Puccini (Auditorium Enrico Caruso ore 18 ingresso libero) i giornalisti Valentina Lo Surdo e Filippo Michelangeli.

Non potranno essere presenti a ritirare la statuetta del premio Puccini Carlo Fuortes e Patti Smith. Ci sarà invece Fiorenza Cedolins, la quale del maestro ha cantato praticamente tutto calcando i palcoscenici dei più prestigiosi teatri del mondo. "Timbro vellutato, volume ampio e sonoro, calda, appassionata, drammatica - la describono i promotori del Premio -; capace di note scure, ricche, brunite e di improvvisi squarci di lirica dolcezza. La sua tecnica, il colore della sua voce e l'eleganza dell'emissione, l'hanno resa l'interprete ideale di alcuni dei maggiori ruoli del grande repertorio melodrammatico, eleggendola nell'olimpo degli interpreti più importanti del firmamento della lirica internazionale". A Torre del Lago al Festival Puccini 2016 è stata acclamata interprete di Mimì.

Domani 22 dicembre inoltre è giornata non stop per acquistare on line o alla biglietteria del Gran Teatro di Torre del Lago con uno sconto del 50% i biglietti per le rappresentazioni del 68/o Festival Puccini in cartellone l'estate 2022, Madama Butterfly - Tosca, La Turandot, La Rondine. (ANSA).