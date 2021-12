Nuova trascrizione Vita Brunelleschi,è fedele a manoscritto

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Nuova trascrizione della celebre vita di Filippo Brunelleschi (1377-1446) narrata da Antonio Manetti (1423-1497) il cui manoscritto è conservato nel Fondo Magliabechiano della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.

L'iniziativa è dell'Opera di Santa Maria del Fiore ed è stata resa possibile dal contributo di Fondazione Cr Firenze. Il volume (edizioni Mandragora), a cura di Antonio Natali e Giuseppe Giari, sarà presentato, il 22 dicembre alla Fondazione Biblioteche Cassa di Risparmio di Firenze. La decisione di ripubblicare la 'Notizia di Filippo di ser Brunellesco', spiega una nota, è stata decisa per molteplici motivi tra cui l'importanza del testo, il fatto che l'edizione in commercio sia andata esaurita e la concomitanza col sesto centenario dell'avvio dei lavori della cupola della cattedrale che ricorreva nel 2020. La trascrizione e l'apparato di commento sono stati curati dall'archivista dell'Opera di Santa Maria del Fiore, Giuseppe Giari, rimanendo più possibile fedele al manoscritto originale.

''La cupola già da un pezzo - sottolinea nella sua introduzione Antonio Natali - è uno dei tre feticci che ingombrano l'iconografia turistica di Firenze. Da qui la necessità, avvertita dall'Opera di Santa Maria del Fiore, di restituire alla cupola il valore di monumento. Monumento inteso nella sua accezione etimologica: monumento come memoria, come testimonianza, come documento. Documento umanistico, cioè: di pensiero e di scienza; giacché proprio questo è, alla fine, la cupola: un sublime attestato dell'Umanesimo a Firenze in una delle sue stagioni più eminenti, quanto a cultura''. (ANSA).