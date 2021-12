Musica: al Rock Contest vince Anton Sconosciuto

(ANSA) - FIRENZE, 19 DIC - Anton Sconosciuto, artista anglo-italiano che vive a Roma, ha vinto l'edizione 2021 di Rock Contest, il concorso musicale di Firenze promosso da Controradio che da 33 anni premia i talenti emergenti della scena musicale indipendente. Al secondo posto il pisano Fogg, mentre a Valerio Martino il Premio Enrico Greppi 'Erriquez' di Regione Toscana e il Premio De Pascale per la migliore canzone in italiano con un brano che potrà registrare gratuitamente presso il Sam Recording Studio di Milano. A Diorama è andato il Premio Fse-Giovanisì, progetto della Regione per i giovani. Il governatore Eugenio Giani ha dato il via alla finalissima che si è tenuta sabato sera al Cinema La Compagnia.

Anton Sconosciuto (sono i suoi veri nome e cognome) è cresciuto tra Londra e Siena (adesso vive a Roma), si ispira a Beatles e Beach Boys, Mac DeMarco e Andy Shauf, suona nel segno di un pop da camera con motivi canterburiani anni '70, dinamiche intime e testi in inglese.

I concorrenti, votati da una giuria tecnica e dal pubblico (80.000 spettatori on line da casa), dovevano cimentarsi con brani propri. Sono stati oltre 500 gli iscritti da tutta Italia a Rock Contest, scremati attraverso selezioni che hanno portato ad avere sei finalisti. Oltre ad Anton Sconosciuto e Fogg, protagonisti i brani dei bolognesi Big Sea, dei vicentini Biopsy O Boutique, della fiorentina Hindya e del progetto italo francese Karaibi. Sul palco una varietà di suoni e suggestioni, dall'electropop al pop d'autore, dal post punk al soul sintetico all'elettronica da dancefloor, un affresco perfetto e in tempo reale di una scena, quella indie italiana, quanto mai eclettica e pronta rinnovarsi. (ANSA).