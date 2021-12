Fotografia: ad Arezzo gli scatti a colori di George Tatge

(ANSA) - AREZZO, 16 DIC - Si intitola 'Il Colore del Caso', la mostra dedicata alle opere del fotografo George Tatge in programma dal 23 dicembre al 27 marzo ad Arezzo presso la Galleria comunale d'arte contemporanea, in piazza San Francesco.

La mostra segna il passaggio alla fotografia a colori di Tatge.

"Sono felicissimo di questa mia prima mostra ad Arezzo - dichiara in una nota George Tatge -. Ho lavorato per settimane nella Chiesa di S. Francesco a fotografare gli affreschi di Piero della Francesca durante i restauri degli anni '90. E' un vero onore per me essere esposto nella prestigiosa galleria accanto a lui per qualche mese". L'artista spiega che "questa è una mostra di immagini che sono il frutto delle mie peregrinazioni in giro per l'Italia. Mi piace vagare e lasciare che sia la realtà e il caso a guidarmi, ad attirare la mia attenzione. Non c'è paese al mondo che mi affascina così tanto per le ricchezze delle architetture, la varietà di paesaggi, gli accostamenti dell'antico e del moderno, la commistione di natura e del costruito. La novità per me sta nel fatto che ho lavorato con pellicole a colori e non in bianco e nero, cosa che ha caratterizzato il mio lavoro per decenni". "Abbiamo la fortuna di poter ospitare ad Arezzo un maestro di fama internazionale che con questa mostra segna il suo passaggio al colore - dice Lorenzo Cinatti, direttore Fondazione Guido D'Arezzo -. Ad un linguaggio nuovo che comunque resta al servizio di una poetica che cerca tenacemente nel soggetto immortalato, a prima vista anonimo, consueto ed a volte cadente e disordinato, la bellezza sincera della propria semplicità quotidiana, spesso ignorata dallo sguardo superficiale del comune osservatore". (ANSA).