Torna a Viareggio il Jova Beach Party

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 19 NOV - Torna al Muraglione in Darsena a Viareggio (Lucca) il Jova Beach Party dopo la doppia esperienza nel 2019 con i due spettacoli il 30 luglio e il 31 agosto con 80mila presenze in totale. L'ufficialità dell'evento stamani. A Viareggio i concerti sono in programma il 2 e 3 settembre prossimi. (ANSA).