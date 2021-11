Capobianchi e Nicole Orlando tra premiate Semplicemente Donna

(ANSA) - AREZZO, 12 NOV - La biologa che per prima ha isolato il Coronavirus Maria Rosaria Capobianchi, l'atleta paralimpica Nicole Orlando, la giovane afghana delegata nell'organismo olimpico Cio Samira Asghari, la manager Diva Moriani, il parroco anticamorra don Aniello Manganiello, insieme a H.E Sania Ansari, Chiara Frazzetto, Maria Antonietta Rositani, Maria Vittoria Rava, e Luisa Betti Dakli: a loro è stato attribuito per il 2021 il premio Semplicemente donna, che ogni anno riconosce i meriti di chi, in ogni settore, è riuscito a incidere per quanto riguarda il rispetto delle donne e per la parità di genere. La cerimonia per il conferimento del riconoscimento è in programma il 26 novembre al Teatro Spina di Castiglion Fiorentino (Arezzo).

L'iniziativa è stata presentata alla presenza, tra gli altri, del presidente della Provincia di Arezzo e sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai e della presidente del premio Patrizia Macchione insieme agli organizzatori Chiara Fatai e Angelo Morelli e alla delegata regionale di Aidda Paola Butali.

(ANSA).