Nico Gonzalez ancora positivo, niente nazionale

(ANSA) - BUENOS AIRES, 10 NOV - Ha dato ancora esito positivo il tampone a cui si è sottoposto, in Italia, il calciatore della Fiorentina Nico Gonzalez, convocato dal ct dell'Argentina Lionel Scaloni per le sfide delle eliminatorie mondiali contro Uruguay e Brasile. Lo riferiscono il quotidiano sportivo 'Olè? e altri media argentini.

Positivo al Covid, ma asintomatico, dallo scorso 26 ottobre, Gonzalez era stato ugualmente convocato da Scaloni, che lo stima molto al punto da essere disposto ad aspettarlo "fino all'ultimo momento". Così era stato stabilito che il giocatore si sottoponesse a tampone oggi e, in caso di esito finalmente negativo, partisse subito per l'Argentina. Ora invece sarà costretto a dare forfait e salterà le partite contro Celeste e Seleçao. (ANSA).