Una giornata tutta azzurra per una famiglia aretina

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Il sorriso di un bambino che si è unito a quello dei genitori e del nonno all'allenamento della Nazionale di Roberto Mancini. E' una famiglia di Monterchi, in provincia di Arezzo, la vincitrice del contest fotografico #NonnialMuseodelcalcio, lanciato in occasione della festa dei nonni il 2 ottobre scorso. Con lo scatto di un'immagine dentro al Museo, i visitatori hanno avuto la possibilità di vincere un'esperienza azzurra. Il piccolo Francesco, che aveva chiesto come regalo di compleanno per i suoi 8 anni la visita al Museo del Calcio, ha vissuto una giornata speciale. Prima ha visitato con la famiglia il Museo e i nuovi cimeli esposti e poi ha assistito all'allenamento della Nazionale. "Mi ha chiesto come regalo di compleanno proprio la visita al Museo del calcio - racconta la mamma - perché ci teneva a vedere la Coppa di Euro 2020 e a posarci gli occhi sopra, come mi ha detto, e a vedere le maglie dei campioni d'Europa. E' un grande tifoso degli Azzurri e l'esperienza che abbiamo vissuto oggi resta nel cuore e nel suo diario, dove appunta le emozioni". (ANSA).