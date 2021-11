Fiorentina: Italiano, 'con Juventus test importante'

(ANSA) - FIRENZE, 05 NOV - "La Juve resta una squadra forte e di grande qualità al di là della classifica, non muore mai...per noi quindi sarà un test importante, dovremo cercare di essere perfetti". Lo ha detto Vincenzo Italiano aspettando la trasferta di domani a Torino contro i bianconeri, al momento distanziati di tre punti: 18 i viola, 15 la Juve.

"Ci siamo preparati bene, sapendo - ha proseguito il tecnico viola - quanto la piazza tenga a quest partita. Se sarà una gara particolare per Vlahovic, considerando la voci di mercato che lo riguardano? Dusan finora ha già fatto otto gol, si allena sempre al massimo e dà l'anima in campo. Ho letto delle voci sulla Juve ma anche su Arsenal, Tottenham, Milan e non solo. Per me al momento sono solo voci e lui è concentrato unicamente sul campo, ed è quello che mi interessa". Confermata ancora l'assenza di Nico Gonzalez, sempre positivo al Covid. (ANSA).