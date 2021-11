Franceschini, per Ambrogiana progetto nazionale

(ANSA) - MONTELUPO FIORENTINO (FIRENZE), 04 NOV - "Questo è un luogo splendido, è evidente che qui serva un grande progetto nazionale per le risorse che servono non può essere messo solo sulle spalle del Comune o della Regione Toscana. Siamo qui assieme per mettere assieme energie e risorse, per farlo diventare un grande progetto di recupero della villa medicea a scopo culturale". Così il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, in occasione di una visita alla Villa dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (Firenze), ex ospedale psichiatrico giudiziario e oggi a disposizione del Demanio. Tra le ipotesi la villa potrebbe diventare una sede del progetto 'Uffizi diffusi'.

"C'è una bella idea su cui sta lavorando il direttore degli Uffizi per portare qua una parte delle opere - ha aggiunto il ministro -, anche perché molte di queste venivano da qua. Non si possono però annunciare cose sicure se prima non si hanno risorse per farlo. Lavoreremo insieme, siamo già d'accordo, in parte la Regione in parte lo Stato e il Comune per questo che vedo come un grande progetto per il Paese". (ANSA).