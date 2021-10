Avvallamento, chiusa una corsia Fi-Pi-Li a Lastra a Signa

(ANSA) - FIRENZE, 21 OTT - Da mercoledì sera, sulla strada di grande comunicazione Fi-Pi-Li, è stato riscontrato un avvallamento di dieci-dodici cm, per una lunghezza di 20 metri, al km 7+500 circa, nel territorio di Lastra a Signa (Firenze), nella carreggiata verso Firenze. E' stata quindi chiusa d'urgenza, si spiega dalla Città metropolitana, la corsia di marcia in direzione del capoluogo toscano, con restringimento di carreggiata a una corsia, dal km 8 al 7,3, per circa 700 metri, perché l'avvallamento è in prossimità di una curva.

"I tecnici sono a lavoro per capire la causa, ispezionando anche gli elementi a valle della strada (a destra per chi viene verso Firenze) e garantendo le condizioni di sicurezza". Il tratto dove è stato riscontrato l'avvallamento non è lo stesso interessato dalla frana, sempre nel comune di Lastra a Signa, verificatasi il 7 gennaio scorso e che ha costretto a lunghi lavori, con la riapertura a quattro corsie della sgc tra Lastra a Signa e Ginestra il 13 ottobre scorso. (ANSA).