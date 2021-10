Corteo 'no Green pass' a Livorno grida 'Libertà, libertà'

(ANSA) - LIVORNO, 15 OTT - Circa 500 persone sono in piazza stamani a Livorno per manifestare contro l'entrata in vigore del Green pass sui luoghi di lavoro. Al grido di "Libertà, libertà" scandito con l'accompagnamento di tamburi, i manifestanti No vax hanno sfilato prima sotto la prefettura e poi, sempre, in corteo sotto il Comune dietro uno striscione a caratteri rossi che recita "Giù le mani dal lavoro! No Green pass2". Secondo il programma previsto il corteo poi toccherà la strada dove c'è la procura, quindi il provveditorato agli studi in via Galilei per poi tornare indietro di nuovo verso la prefettura. (ANSA).