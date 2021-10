Covid, inchiesta ventilatori Firenze, prosciolta dg Estar

(ANSA) - FIRENZE, 12 OTT - Il gup di Firenze ha pronunciato sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" nei riguardi del direttore generale di Estar Monica Piovi e del direttore area attrezzature dell'ente Marta Bravi, per le quali la procura aveva chiesto il rinvio a giudizio nell'ambito dell'inchiesta sull'acquisizione da parte della centrale unica di acquisto per le aziende sanitarie toscane di 200 ventilatori polmonari, comprati per la somma di 7 milioni di euro e che non sarebbero stati consegnati entro il termine previsto. Per quanto riguarda la posizione di un terzo indagato, l'imprenditore milanese Giovanni Mondelli, il giudice ha disposto che gli atti siano rinviati al pm per l'emissione di un decreto di citazione diretta a giudizio. (ANSA).