Maltempo, in Toscana codice giallo per vento

(ANSA) - FIRENZE, 07 OTT - Codice giallo in Toscana per vento di Grecale su crinali appenninici e sull'arcipelago. Lo ha emesso la Sala unificata della Protezione civile. Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 7 ottobre, fino alla mezzanotte sono previste raffiche fino a 80 chilometri all'ora in collina e fino a 50 chilometri nelle pianure settentrionali. (ANSA).