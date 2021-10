Baby gang: raid punitivo a ristoratore, 7 denunciati a Siena

(ANSA) - SIENA, 05 OTT - Denunciati dalla polizia di Stato a Siena sette minorenni che a Ferragosto 2020 avevano aggredito un ristoratore del centro procurandogli gravi lesioni guaribili in 30 giorni. I ragazzi, di età allora compresa fra 14 e 17 anni, quel 15 agosto avevano deciso di molestare il commerciante 65enne, perché secondo loro li aveva rimproverati nei giorni precedenti per aver fatto confusione nei pressi della sua casa.

Dagli accertamenti della squadra mobile, attraverso l'incrocio di varie testimonianze, è emerso che quella fu una vera spedizione punitiva. L'assalto iniziò con provocazioni e lanci di bottiglie, apposta per costringere l'uomo ad uscire dalla propria abitazione. La provocazione riuscì, il 65enne andò in strada per dire loro di cessare ma fu circondato e in più di uno si scagliarono contro di lui con spinte, pugni e calci. Inutile anche l'intervento del figlio a difesa del padre. L'attaccò finì solo quando alcuni della baby gang, vedendo l'uomo a terra ormai dolorante, dettero ordine al resto della banda di scappare consapevole che l'azione era stata portata all'estremo. Il 65enne fece denuncia e furono avviate complesse indagini dalla squadra mobile. Ora gli investigatori hanno notificato ai sette indagati - alcuni dei quali già "attenzionati" dalla polizia - gli avvisi di conclusione delle indagini emessi dalla procura presso il Tribunale dei minori di Firenze. (ANSA).