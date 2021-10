Maglia azzurra Francesco Morini donata a museo Coverciano

(ANSA) - FIRENZE, 02 OTT - "La maglia azzurra di mio padre esposta da oggi al Museo del calcio di Coverciano. E' un onore per la nostra famiglia aver donato la sua maglia, entrata così a far parte di un luogo, che è patrimonio delle famiglie, e che racconta la storia e il presente della nostra Nazionale". A dirlo è Andrea Morini, figlio di Francesco Morini, alla consegna della maglia azzurra numero 5 al Museo del calcio di Coverciano a Firenze. E' quella indossata durante Italia-Inghilterra, spiega una nota, terminata col punteggio di 2-0 e disputata a Torino il 14 giugno 1973 per il 75/o della Figc. E' stata anche la prima vittoria azzurra contro l'Inghilterra.

La famiglia Morini, presente anche con il nipote dell'ex difensore azzurro e della Juve, Giovanni Ravano, è stata accolta da Matteo Marani, presidente della Fondazione del Museo del Calcio, che li ha guidati nella visita al museo con un passaggio anche nella sala Euro 2020 tra le maglie delle sfide, il pallone della finale e la coppa. (ANSA).