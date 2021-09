Incendio in una tappezzeria del Pisano, titolare molto grave

(ANSA) - PISA, 23 SET - Un uomo di 45 anni è rimasto ferito in modo grave con ustioni estese alle mani, al torace e al volto in seguito a un incendio che si è sviluppato stamani in una tappezzeria di Selvatelle di Terricciola (Pisa). L'uomo, titolare della tappezzeria, è stato intubato sul posto dal personale del 118 prima di essere trasferito all'ospedale di Pisa. E' stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Pisa con ustioni estese alle mani, al torace e al volto.

Secondo quanto appreso, ma le indagini dei carabinieri sono appena iniziate, le fiamme si sarebbero sviluppate durante una lavorazione e il ferito era da solo all'interno dell'azienda.

Per consentire le operazioni di soccorso e di spegnimento del rogo la strada statale 439 Sarzanese Valdera è rimasta chiusa al traffico per alcune ore, il transito dei veicoli è stato deviato sulla viabilità alternativa e regolato con indicazioni sul posto dalle forze dell'ordine. (ANSA).