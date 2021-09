Senza stipendio da 3 mesi: striscione, 'Dateci nostri soldi'

(ANSA) - PISTOIA, 11 SET - Sono pronti ad affrontare la terza notte di occupazione all'interno di un cantiere edile di Pistoia, in via del Frutteto, i 10 operai edili senza stipendio da tre mesi che da giovedì scorso hanno avviato una protesta, salendo prima sulle impalcature del palazzo in costruzione al quale stanno lavorando, e ieri perfino sulla gru davanti al cantiere, scendendo solo dopo quattro ore di permanenza in quota.

Oggi i sindacati Filca Cisl Toscana e Ust Cisl Toscana Nord hanno formalmente chiesto al prefetto di Pistoia la convocazione di un tavolo con tutti i soggetti coinvolti - sono proprietà, ditta appaltatrice e ditta subappaltatrice - affinché vengano accertate le responsabilità e trovata una soluzione per il pagamento degli stipendi. "I lavoratori - spiega Daniele Vaccaro, responsabile territoriale di Filca Cisl - non hanno intenzione di abbandonare il cantiere fino a quando non riceveranno le loro spettanze". Sui ponteggi è stato affisso uno striscione con la scritta "Dateci i nostri soldi! Vergogna".

Prosegue la gara di solidarietà: i residenti del vicinato portano, a turno, viveri, acqua e caffè. Non lontano dal cantiere occupato, in località Ponte alle Tavole, è in corso la locale Festa dell'Unità e gli organizzatori hanno portato oggi pasti caldi ai muratori. "Abbiamo voluto dare questo piccolo contributo simbolico - hanno spiegato dalla festa - ed essere ancora una volta presenti nel disagio di questi lavoratori".

