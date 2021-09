Marcolin: pianterà con Treedom 10mila alberi nel mondo

(ANSA) - MILANO, 07 SET - Il produttore veneto di occhiali Marcolin ha sottoscritto una accordo di collaborazione triennale con Treedom, per la piantumazione di 10mila alberi nelle foreste mondiali. Lo annuncia l'Azienda di Longarone (Belluno) nel cui portfolio c'è il marchio Timberland Eyewear dal 2003.

Proprio Timberland, insieme a Treedom, si è impegnata a piantare 50 milioni di alberi in tutto il mondo entro il 2025 e le due aziende hanno già dato il via alla creazione della Timberland Forest in Ghana, nella regione nord del fiume Daka, come parte del progetto africano 'Great Green Wall'.

"Grazie al solido rapporto con Timberland Eyewear - spiegano a Longarone - Marcolin sponsorizzerà la piantumazione di 10mila alberi da parte di Treedom, tutti geolocalizzati mediante codici Id, per consentire a ogni cliente e sostenitore di osservarne la crescita e di scoprire i benefici che la natura offrirà a ogni comunità e all'intero pianeta".

Treedom.net consente a chiunque di piantare un albero e seguire l'intera storia del progetto da remoto. Ogni albero ha una pagina online, è geolocalizzato e fotografato ed è oggetto di aggiornamenti periodici visibili sul 'Tree Diary', un diario digitale che può anche essere donato tramite messaggio o e-mail.

L'Azienda, nata a Firenze nel 2010, ha piantato finora oltre 2 milioni di alberi con il supporto di oltre 120mila agricoltori in 17 Paesi del mondo. (ANSA).