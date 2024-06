Meloni,non rispetta Mattarella chi lo tira in beghe politica

"Sul presidente Mattarella io ci vedo, devo dire continuamente, un tentativo di tirarlo nell'agone della politica, di raccontare di presunte divergenze con il governo e credo che diciamo al fondo di questa strategia ci sia" il premierato. Ma non si è andati sul "semipresidenzialismo alla francese" per venire incontro alle opposizioni che chiedevano di "non toccare i poteri del presidente della Repubblica: ho deciso di cambiare riforma e loro non hanno fatto in tempo ad aggiornare la strategia, per cui continuano a nascondersi, a trincerarsi dietro la difesa del Capo dello Stato, i cui poteri non sono stati toccati e nel fare questo, secondo me, mancano anche di rispetto al Presidente della Repubblica che non dovrebbe essere tirato in queste beghe politiche per la debolezza dei partiti". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica, in onda questa sera su Rete4.



