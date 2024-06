Una persona è morta a seguito di una sparatoria a Monaco di Baviera in Germania. Lo riportano i quotidiani tedeschi precisando che all'origine della sparatoria vi sarebbe "un alterco tra due persone". "Sono attualmente in corso ricerche approfondite per individuare un fuggitivo", ha precisato un portavoce della polizia, precisando che "al momento non vi è alcun pericolo per la popolazione". Lo riporta la Bild.





