Sequestrati 60 kg di hashish ad Arezzo, un arresto

(ANSA) - AREZZO, 03 SET - Viaggiava in auto con cinque chili di hashish e in un capannone ne nascondeva altri 55. Per questo un 40enne albanese, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti dai carabinieri di Arezzo.

Ieri sera, intorno alle 21, i militari hanno intercettato un'auto, con al volante il 40enne, nella zona periferica di Arezzo di via Calamandrei dalla quale, dopo un accenno di fuga, è stato lanciata una scatola di cartone. Dopo aver fermato il veicolo i carabinieri hanno recuperato la scatola scoprendo che conteneva 50 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno. Dopo ulteriori accertamenti i carabinieri hanno perquisito un capannone in uso all'uomo trovando il resto della partita di droga, per un totale di 60 chilogrammi, che se immessa sul mercato avrebbe fruttato oltre 500mila euro. (ANSA).