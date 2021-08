Casa: Toscana, 93 mln dal Pnrr per riqualificare alloggi Erp

(ANSA) - FIRENZE, 13 AGO - In Toscana arriveranno 93 milioni di euro in cinque anni per riqualificare l'edilizia residenziale pubblica: è uno dei primi effetti del Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Lo annuncia la Regione precisando che la quota per la Toscana è stata stabilita ufficialmente dalla Conferenza Unificata Stato Regioni che nei giorni scorsi ha deliberato uno stanziamento nazionale di 2 miliardi di euro.

Entro il prossimo 31 dicembre la Regione dovrà approvare un Programma di interventi ammessi al finanziamento e inviarlo al Ministero per le infrastrutture e la mobilità per l'approvazione. Saranno presi in esame gli interventi di 'efficientamento' energetico, di razionalizzazione e frazionamento degli spazi, di miglioramento delle aree verdi, di adeguamento sismico. L'operazione potrà riguardare una significativa quota parte del patrimonio Erp, costituita da 5.900 edifici e oltre 50.000 alloggi. Tra questi avranno priorità gli interventi che verranno presentati in zone sismiche 1 e 2 e la presenza contemporanea di interventi di miglioramento della classe sismica e di 'efficientamento' energetico. (ANSA).