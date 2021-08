Calcio: numeri Fiorentina, Vlahovic conserva il 9

(ANSA) - FIRENZE, 11 AGO - La Fiorentina ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2021-22 e sono poche le novità: il 7 indossato nelle ultime due stagione da Franck Ribéry, al quale non è stato rinnovato il contratto, è stato preso da Josè Callejon, anche Erik Pulgar ha cambiato sostituendo il 78 con il 15. Come già mostrato ieri durante la presentazione l'unico ad ora acquisto estivo, Nico Gonzalez, ha scelto il 22. Rimane il 9 sulle spalle di Dusan Vlahovic il cui futuro è ancora tutto da decifrare anche se la società viola sta facendo una corsa contro il tempo per arrivare al rinnovo e respingere l'assalto delle big, dall'Atletico Madrid al Tottenham e non solo. Non cambia neppure il neo campione d'Europa Gaetano Castrovilli che conserva il 10 e per il momento rimane fedele al 4 Nikola Milenkovic anche se ha da giorni le valige in mano, destinazione West Ham, per circa 16 milioni di euro. Maglia 33 per Riccardo Sottil controriscattato dal Cagliari per 12 milioni. La Fiorentina debutterà con la numerazione ufficiale venerdì in Coppa Italia contro il Cosenza: la partita avrà inizio alle 21 (diretta su Italia 1) e si svolgerà al Franchi che nell'occasione aprirà al pubblico i settori di Tribuna e di Maratona. Sarà l'esordio ufficiale alla guida dei viola per Vincenzo Italiano che terrà domani pomeriggio una conferenza stampa in diretta streaming. (ANSA).