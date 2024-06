Mercati azionari del Vecchio continente generalmente in rialzo: le Borse migliori sono state quelle di Francoforte e Madrid, che hanno chiuso in crescita dello 0,6%, con Amsterdam in aumento dello 0,1%.

Piatta Parigi, mentre il listino di Londra ha accusato una limatura dello 0,1%.



