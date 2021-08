Omicidio Ciatti: ceceno arrestato a confine Francia-Germania

(ANSA) - FIRENZE, 04 AGO - C'è stato al confine tra Francia e Germania l'arresto, da parte della polizia federale tedesca, di Rassoul Bissoultanov, il ceceno principale indagato per l'omicidio del 22enne Niccolò Ciatti, picchiato a morte l'11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar, in Spagna.

Secondo quanto appreso, Bissoultanov sarebbe stato bloccato a bordo di un'auto al confine tra le città di Strasburgo e di Kehl. Sarebbe stato a bordo di un'auto insieme ad almeno altre due persone. I poliziotti tedeschi lo hanno bloccato perché gravato da un mandato di arresto europeo emesso dal gip di su richiesta della procura di Roma, titolare di un'inchiesta sulla morte di Ciatti parallela a quella condotta in Spagna. Il ceceno era attualmente sottoposto all'obbligo di firma settimanale presso il tribunale di Girona (Spagna), in attesa del processo che si aprirà il 26 novembre. Di recente aveva ottenuto un permesso di 15 giorni per recarsi a Strasburgo, dove vive la famiglia, per sistemare alcuni documenti. Una volta nella città francese avrebbe attraversato il confine per arrivare a Kehl, città che, seppur tedesca, fa parte dell'area metropolitana di Strasburgo, da cui è divisa dal fiume Reno. Al momento Rassoul Bissoultanov si trova in carcere in Germania. (ANSA).