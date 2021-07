Covid: Toscana, un altro morto e aumentano ricoveri +9,2%

(ANSA) - FIRENZE, 31 LUG - E' di altri 641 nuovi casi (età media 31 anni, 70% sono sotto i 39 anni) e di un altro morto (68 anni di Massa Carrara, totale decessi va a 6.913) l'aggiornamento delle 24 ore del Coronavirus in Toscana. Il totale dei positivi dall'inizio della pandemia sale a 251.973 (+0,3%) e aumentano i positivi attuali, che sono ora 6.972 (+8,2%). Tra loro i ricoverati sono saliti a 154 (+13 unità su ieri, +9,2%) di cui 17 si trovano in terapia intensiva (+3 persone, pari al +21,4%). Ci sono stati nelle 24 ore anche 109 guariti virali: il loro totale sale a 238.088 dall'inizio dell'emergenza (+0,05% su ieri).

Altre 6.818 persone positive invece sono in isolamento a casa, con sintomi lievi o senza sintomi (+518 su ieri, +8,2%).

Ci sono inoltre 12.111 persone isolate in quarantena domiciliare (+184 su ieri, pari al +1,5%) in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate. (ANSA).