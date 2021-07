Nuovo auditorium accanto a villa di Puccini a Torre del Lago

(ANSA) - TORRE DEL LAGO (LUCCA), 30 LUG - La Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, a Torre del Lago (Lucca) inaugura il 3 agosto il nuovo auditorium a lei dedicato, una sala multifunzionale per mostre e musica, realizzato nell'edificio adiacente a Villa Puccini. A tenerlo a battesimo, la sera alle 18, saranno il sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro e il presidente della Fondazione Giovanni Godi. Dopo i loro saluti si esibiranno, in un concerto per voce e pianoforte, la pianista Chiara Mariani, vincitrice di numerosi concorsi pianistici nazionali e internazionali e dal 2008 maestro collaboratore del Festival Puccini di Torre del Lago, e il giovane soprano Benedetta Torre, che vanta già una carriera internazionale e, tra i prossimi impegni, ha quello di inaugurare la stagione 2021/2022 del Teatro San Carlo. Il concerto sarà tutto dedicato a Puccini, con brani e arie tratte dalle sue celeberrime opere.

Il programma si apre con l'esecuzione di 'O mio babbino caro', aria di Gianni Schicchi e con 'Sì. Mi chiamano Mimì', tratta da La Bohème. A seguire il 'Piccolo tango' per pianoforte, la lirica per canto e pianoforte 'Terra e mare', la ninna nanna 'E l'uccellino', sempre per canto e pianoforte, e la mattinata 'Sole e Amore'.

L'auditorium, come si legge in una nota, ospiterà concerti e consentirà anche di allestire piccole esposizioni con il cospicuo materiale conservato nell'archivio Puccini e non esposto al pubblico: progettato dalla ditta Biobyte, sotto la direzione dell'ingegner Enrico Moretti, l'auditorium mette l'acustica al centro del progetto, facendola diventare un bene culturale nascosto nell'architettura del luogo, nelle sue forme e nei suoi materiali. (ANSA).