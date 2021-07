Unicredit tratta in esclusiva con il Mef per Mps

(ANSA) - MILANO, 29 LUG - UniCredit e il ministero dell'Economia e delle Finanze, nella sua qualità di azionista di maggioranza di Banca Monte dei Paschi di Siena, hanno approvato i presupposti per una potenziale operazione avente ad oggetto le attività commerciali di Mps, attraverso la definizione di un perimetro selezionato e di adeguate misure di mitigazione del rischio. A tal fine, avvieranno interlocuzioni in esclusiva per verificare la fattibilità dell'operazione. (ANSA).