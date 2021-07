Covid: in Toscana altri 2 morti e balzo positivi del +11,4%

(ANSA) - FIRENZE, 28 LUG - E' di 661 nuovi positivi (età media 32 anni, il 70% ha meno di 39 anni; l'1% sopra gli 80 anni) e di altri 2 morti (due donne di Firenze ed Arezzo, età media 91,5 anni) il rilevamento Covid delle 24 ore. In Toscana salgono così a 249.864 i casi totali di positività (+0,3% sul totale del giorno precedente) mentre i guariti sono stati 136 nelle 24 ore e crescono dello 0,1%, un incremento percentuale inferiore di due terzi rispetto ai nuovi casi e raggiungono quota 237.836. Il totale delle vittime è salito a 6.910 persone decedute. Gli attualmente positivi sono oggi 5.118 (+11,4% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 121 (sette in meno rispetto a ieri) di cui 16 in terapia intensiva (tre in meno). Altri 4.997 positivi sono in isolamento a casa con sintomi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+530 su ieri, +11,9%). Inoltre ci sono 11.319 persone (-42 su ieri, in calo del -0,4%) anch'esse isolate ma in quarantena, in sorveglianza attiva delle Asl perché hanno avuto contatti con persone contagiate . (ANSA).