'A tavola sulla spiaggia' con 8 concorrenti alla Capannina

(ANSA) - FORTE DEI MARMI, 16 LUG - Per il secondo anno consecutivo si svolgerà a porte chiuse, alla Capannina a Forte dei Marmi (Lucca), 'A tavola sulla spiaggia', concorso enograstronomico ideato da Gianni Mercatali per proclamare ogni anno il 'piatto forte' dedicato a Forte dei Marmi.

La gara, alla 29ma edizione, è in programma il 28 luglio in Capannina, mentre la premiazione sarà il giorno successivo. Tra i concorrenti di questa edizione, presentata oggi a Firenze, l'attore Luca Calvani e il musicista Johnny Charlton, ex chitarrista dei 'The Rokes' oggi pittore con la passione per la cucina. Quest'anno, è stato spiegato, i concorrenti saranno otto e faranno assaggiare i loro piatti ai 40 giurati, scelti tra giornalisti, produttori di vini e ristoratori. In palio ci sono il premio 'Rodo' da assegnare al piatto e al concorrente più elegante e il primo premio in assoluto dalla giuria stampa che sarà dedicato al Parmigiano Reggiano. "Siamo orgogliosi di sostenere 'A tavolo sulla spiaggia' - ha detto il presidente del consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli - il settore della ristorazione è stato uno dei più colpiti dalla pandemia, ma speriamo che, anche grazie a iniziative come questa, possa presto ritornare ad essere il palcoscenico naturale dei prodotti italiani d'eccellenza". (ANSA).