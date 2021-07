Arte: opera Bagnoli tra vincitori Italian council

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - L'opera di Marco Bagnoli 'Settantadue nomi (Italian Garden) 2020' è tra i vincitori della nona edizione di Italian council, bando internazionale promosso dalla direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura. L'opera è destinata al parco attorno alla Villa Ambrogiana di Montelupo Fiorentino (Firenze).

'Settantadue Nomi (Italian Garden) 2020', opera site-specific la cui origine risale ad un viaggio dell'artista in Iran, si compone di 72 vasi realizzati in ceramica smaltata, materiale tipico della città di Montelupo Fiorentino, e ha una componente sonora fondamentale, generata dai vasi stessi. Vi si intona una poesia del mistico persiano Rumi, in forma di un dialogo eseguito dalle voci (i settantadue nomi) degli artigiani, tutti provenienti da manifatture locali, che hanno prodotto i vasi e da quanti hanno collaborato a vario titolo alla costruzione dell'opera. L'opera di Bagnoli è destinata alle collezioni del Museo della Ceramica, istituzione culturale del Comune di Montelupo Fiorentino che, affiancata dalla Fondazione Museo Montelupo, produce da anni residenze di artista e promuove l'utilizzo del materiale ceramico nella produzione di opere d'arte contemporanea.

Selezionato tra ben 204 candidature provenienti da tutto il mondo, il progetto è stato premiato insieme a quelli destinati alle collezioni di realtà di rilievo nazionale, tra cui il Man di Nuoro, il Mambo di Bologna, il Muse di Trento, la Gamec di Bergamo, il Museo del Novecento di Milano e la Gam di Torino.

