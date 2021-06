Veltroni nuovo presidente della giuria del Premio Boccaccio

(ANSA) - CERTALDO (FIRENZE), 12 GIU - E' Walter Veltroni il nuovo presidente della giuria del Premio Letterario Giovanni Boccaccio. Subentra a Sergio Zavoli, scomparso nel 2020, che ha guidato per quasi 20 anni con la stessa profondità, cultura e talento, che hanno contraddistinto la sua lunga carriera di giornalista, scrittore e politico. Lo rende noto la segreteria del premio. "Sono onorato della proposta di presiedere la giuria del Premio Boccaccio. Lo faccio in primo luogo per l'affetto profondo e l'amicizia, che mi legavano a Sergio Zavoli - dichiara Walter Veltroni -. Assumere un ruolo da lui rivestito mi onora e mi carica di responsabilità. L'autorevolezza della giuria, che vorrei confermata integralmente, sarà di conforto in questo impegno". "Siamo onorati che Walter Veltroni abbia accolto il nostro invito - commenta la presidente dell'Associazione letteraria Giovanni Boccaccio, Simona Dei -.

Nella sua storia personale sono racchiusi molti valori, che contraddistinguono la nostra associazione: l'etica della comunicazione, l'impegno civile, un patrimonio culturale costruito sul campo. Raccoglie il testimone di un grande presidente". Spetterà a Veltroni nominare i componenti della giuria. Sabato 19 giugno è in programma la prima riunione con la giuria e i vertici dell'Associazione Giovanni Boccaccio in vista della prossima edizione dell'11 settembre, che quest'anno coincide con una ricorrenza di rilievo: il 40/o anniversario del premio. (ANSA).