Ok progetto monastero buddista sollecitato pure da Battiato

(ANSA) - SANTA LUCE (PISA), 05 GIU - Il Comune di Santa Luce (Pisa) ha approvato il progetto attuativo per la costruzione di un monastero buddista nell'ex cava di Poggio la Penna, sollecitato anche da Franco Battiato. Lo rende noto lo stesso Comune, diffondendo una lettera del 2012, inedita, dell'artista siciliano recentemente scomparso. Pomaia, frazione di Santa Luce, già ospita una comunità buddista, l'Istituto Lama Tzong Khapa a cui è legata la realizzazione del futuro monastero e di un Parco della contemplazione..

"L'Istituto Lama Tzong Khapa - scriveva Battiato - comunità spirituale fondata anche da laici, sta richiamando attorno a sé un interesse sempre più crescente. Il futuro monastero, che dovrebbe essere costruito su una roccia, come i monasteri del Tibet, è un progetto indipendente, di elevato livello architettonico, semplice e rigoroso. Darebbe, oltretutto, un notevole contributo al recupero ambientale. La prego di prendere in considerazione il mio consiglio: potrebbe portare lustro internazionale al suo comune, che ha un nome predestinato, e all'Italia". Quattro anni dopo l'invio di questa lettera alla precedente amministrazione la sindaca Giamila Carli avviò il progetto siglando un protocollo d'intesa con Regione Toscana e la comunità buddista di Pomaia. Ora, si spiega dal Comune, "tutto è stato predisposto affinché la realizzazione dell'opera proceda senza intoppi: il consiglio comunale, in aprile, ha approvato il progetto attuativo, mentre Sangha Onlus, l'associazione incaricata della progettazione, a breve presenterà il progetto definitivo e una volta ottenuta la licenza edilizia, darà avvio alla raccolta dei fondi". Massimo Stordi, monaco e responsabile del progetto Sangha Onlus, da anni legato da un rapporto di amicizia con Franco Battiato, spiega che anche l'artista "riteneva il monastero fondamentale per lo sviluppo dell'attività monastica. Ora, finalmente, potremo realizzarlo: il progetto è pronto, inizieremo la raccolta di fondi appena sarà rilasciata la concessione edilizia". (ANSA).