Covid, in Toscana altri 8 morti, -8,5% ricoveri

(ANSA) - FIRENZE, 05 GIU - Sono 154, età media 36 anni, i novi casi di Coronavirus in Toscana dove oggi si registrano 8 decessi: 3 uomini e 5 donne con un'età media di 79,6 anni. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid sono 407 (-38 rispetto a ieri, -8,5%), 96 in terapia intensiva (-5). Dall'inizio dell'epidemia in Toscana sono 242.216 i casi di positività e 6.749 i decessi.

I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 229.320 (94,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.368 tamponi molecolari e 10.254 tamponi antigenici rapidi, di questi lo 0,8% è risultato positivo. Sono invece 6.019 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 2,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono 6.147, -4,3% rispetto a ieri. Complessivamente, 5.740 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (241 in meno rispetto a ieri, meno 4%). Sono 16.098 (395 in meno rispetto a ieri, meno 2,4%) le persone, anch'esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Sul fronte dei vaccini, alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 2.259.493 somministrazioni, 29.234 in più rispetto a ieri (+1,3%). (ANSA).