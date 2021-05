Incidente in auto, morto Mari, sei volte vincitore Palio Siena

E' morto in un incidente stradale avvenuto nel Livornese Andrea Mari, 44 anni, detto Brio, fantino sei volte vincitore del Palio di Siena. L'auto di Mari è finita contro un albero lungo la via Aurelia a Donoratico. Inutili i soccorsi.

Mari aveva vinto l'ultimo Palio il 2 luglio 2018, correndo per la contrada del Drago. Sul tufo di piazza del Campo aveva debuttato nel Palio del 16 agosto 2001. (ANSA).

