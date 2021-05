Vino, per Toscana +11% vendite in Italia nel 2020

(ANSA) - FIRENZE, 14 MAG - FIRENZE, May 14 ANSA - Lo stop imposto al settore Horeca a livello globale nel 2020 ha fatto rallentare l'export dei vini toscani (a quota 758mila ettolitri esportati, il 9% in meno rispetto al 2019), un risultato compensato dalle vendite retail in Italia che hanno registrato una crescita del +11%, a fronte di un +5,3% della media nazionale. Il 'distacco' dalle altre Dop si conferma anche nei primi tre mesi del 2021, periodo in cui i vini toscani di qualità sono entrati nelle case degli italiani attraverso la grande distribuzione segnando un incremento delle vendite del 19%. È la fotografia del 2020 per il vino toscano secondo un'analisi Ismea, illustrata oggi a Firenze da Fabio Del Bravo, in occasione di PrimAnteprima, appuntamento collettivo con 12 consorzi emergenti, 170 cantine e 400 etichette in degustazione, promosso da Regione Toscana insieme a Camera di commercio di Firenze e organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'iniziativa, alla quale ha partecipato tra gli altri la vicepresidente della Regione e assessore all'agricoltura Stefania Saccardi, apre la settimana di presentazione delle nuove annate pronte ad andare in commercio nei vari territori della Toscana.

Dall'analisi Ismea emerge anche un'evoluzione del consumatore italiano dei vini Dop toscani, da sempre adulto, con reddito medio-alto e residente nel centro nord. Nel 2020, spiega ancora il rapporto Ismea, si è assistito invece a un netto recupero di interesse da parte degli under 35, il cosiddetto segmento 'pre family' (+81%) e una spinta espansiva anche nelle regioni del sud (+23%). Sempre nell'ambito della 'Wine Week Toscana', ha preso il via e proseguirà fino all'11 giugno, Buywine, la più importante vetrina B2b dei vini a denominazione della Toscana con l'incontro, online, tra 130 buyer di tutto il mondo, selezionati da PromoFirenze e un totale di 150 cantine toscane.

