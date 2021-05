Vernaccia San Gimignano anteprima con Dante e grandi bianchi

(ANSA) - SAN GIMIGNANO (SIENA), 15 MAG - Anteprima della Vernaccia di San Gimignano (Siena) dal 19 maggio al 14 giugno con un omaggio a Dante Alighieri. Il Sommo Poeta entra in scena nella degustazione del 19 maggio 'Vernaccia in Commedia. Sei profili d'autore' dove sei vini Vernaccia di San Gimignano saranno presentati in abbinamento con un grande bianco di sei diverse denominazioni: tali coppie enologiche saranno introdotte da sei figure femminili della Divina Commedia, evocate per i tratti caratteriali che le avvicinano ai vini selezionati. "Il tema della degustazione quest'anno è dantesco - spiega il presidente del consorzio dei produttori, Irina Strozzi - Facciamo un confronto tra sei vernacce e sei vini bianchi internazionali da cui si evidenziano sei profili universali che sono stati associati a sei personaggi femminili della Divina Commedia. Inoltre sarà messo a disposizione una seconda versione, registrata, di un incontro tra Dante e la Vernaccia".

Con le vernacce ci saranno un Alto Adige Valle Isarco Veltliner, un Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore, un Orvieto Classico Superiore, un Trebbiano d'Abruzzo, un Vin de Pays des Côtes Catalanes Blanc e un Palette Blanc. La degustazione per raccogliere in pieno le suggestioni legate al settecentenario della morte di Dante verrà fatta nella Sala a lui dedicata in memoria della missione politica che lo portò a San Gimignano l'8 maggio 1300 per convincere il Comune ad allearsi con Firenze contro Siena.

Sempre il 19 maggio sarà la giornata dedicata alla stampa al Museo di Arte De Grada con 69 vini di 34 aziende in anteprima.

Dopo la parte dedicata alla stampa, ci sarà 'Degusta in Anteprima' con le nuove annate nella Rocca di Montestaffoli. Per nove giorni (22/23/24 maggio, 30/31 maggio, 6/7 giugno, 13/14 giugno) si potranno assaggiare gli stessi 69 vini ancora non usciti sul mercato. I primi due round (22-23-24 e 30-31 maggio) saranno riservati agli operatori di settore, mentre quelli di giugno saranno aperti al pubblico. (ANSA).