COVID, il punto in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 23 APR - Ritorno in zona gialla dal 26 aprile anche per la Toscana. Oggi, spiega il governatore toscano Eugenio Giani "ci siamo riuniti con i prefetti e con i dirigenti scolastici, e devo dire che abbiamo trovato una soluzione che da lunedì ci consente di reggere bene la situazione: da lunedì partiamo con il 70% nelle singole scuole".

Superati intanto con i nuovi 1.003 casi di Covid i 220.000 contagi in Toscana: sono 220.973 per la precisione. I nuovi casi - età media 43 anni - sono lo 0,5% in più rispetto al totale del giorno precedente. Purtroppo si registrano altri 17 decessi - 8 uomini e 9 donne con un'età media di 79,5 anni - che portano il totale a 5.992. I ricoverati sono 1.757, 24 in meno rispetto a ieri, di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno). Con un'incidenza del 47% di casi Covid ogni 100mila abitanti (121 contagi su oltre 257mila residenti nelle ultime 24 ore), il territorio della provincia di Prato è quello che conta il dato peggiore in Toscana. Nella regione, con 1.003 casi su 3,692 milioni di abitanti, il tasso si attesta oggi al 27,16%.

Sul fronte dei vaccini ha riaperto il portale per la prenotazione dei vaccini monodose Johnson & Johnson destinati agli over 70, ovvero le persone nate tra il 1941 e il 1951. Le agende, spiega la Regione, rimarranno aperte fino a esaurimento dei posti disponibili. Di questa prima fornitura di Johnson & Johnson sono disponibili 11mila dosi che saranno somministrate nei giorni di domenica 25 e lunedì 26 aprile negli hub. Per quanto riguarda la copertura vaccinale degli over 80 Giani sottolinea che "abbiamo recuperato come da obiettivo che ci siamo dati: entro il 25 aprile contiamo di raggiungere la più elevata copertura vaccinale dei nostri anziani con la somministrazione delle prime dosi". (ANSA).