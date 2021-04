Vaccini: Toscana, hub fermi in attesa dosi Astrazeneca

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - Si fermano le vaccinazioni in tutti gli hub toscani per la mancanza di dosi Astrazeneca.

Somministrate ieri, 7 aprile, le ultime dosi, quelle prenotate il 1 aprile e poi rinviate per il ritardo nella consegna, oggi gli hub sono tutti fermi. A eccezione di quello di Arezzo che aveva spostato ad oggi alcuni appuntamenti per problemi logistici dei giorni scorsi. É quanto fa sapere la Regione Toscana.

La prossima consegna di dosi Astrazeneca è attesa dopo il 14 aprile, ma "non sappiamo niente né sui tempi, né sulle quantità", spiega Andrea Belardinelli responsabile sanità digitale e innovazione di Regione. E intanto la richiesta di vaccini in Toscana resta molto alta. "In un giorno qualunque, in cui le prenotazioni sono tutte chiuse - spiega Belardinelli - il portale regionale per la vaccinazione raccoglie oltre un milione di click. Il flusso inizia a crescere dalle 6 della mattina fino alla sera con circa 4mila visite al minuto. Il 60% proviene dal cellulare. Questo fa capire la fame di vaccino che c'è in Toscana". (ANSA).