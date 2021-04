Covid: 1.153 nuovi casi in Toscana, tasso positivi al 4,08%

(ANSA) - FIRENZE, 08 APR - I nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Toscana sono 1.153 su 28.229 test di cui 16.513 tamponi molecolari e 11.716 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 4,08% (12,1% sulle prime diagnosi). E' quanto reso noto dal presidente della Regione Toscana Eugenio Giani su Telegram.

I dati sono superiori a ieri per quanto riguarda i casi (erano 937) così come il numero dei test (erano 27.269). (ANSA).